Сальдо: при атаке дронов ВСУ на Хорлы один ребенок сгорел заживо

В результате атаки украинских дронов на кафе в населенном пункте Хорлы один ребенок сгорел заживо. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24» .

По его словам, ранения также получили четверо детей, медики оказывают им помощь.

«Один малыш не идентифицирован. Мне тяжело говорить. Знаем, что рост 60 сантиметров, может, пять-шесть лет. Заживо сгорел. Остальные — старшие подростки», — рассказал он.

Дроны ВСУ в ночь на четверг, 1 января, ударили по зданиям гостиницы и кафе в селе Хорлы. Там отмечали наступление Нового года мирные жители. По последней информации, количество погибших превысило 24, также пострадали как минимум 29 отдыхающих.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что кровь невинных людей на руках главы киевского режима Владимира Зеленского и его спонсоров в Европе.