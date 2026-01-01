Володин принес соболезнования родным погибших при ударе ВСУ в Хорлах

Украинские боевики проявили свою настоящую звериную сущность, когда нанесли намеренный удар по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин .

Он подчеркнул, что новый теракт обернулся новой кровью невинных людей на руках украинского лидера Владимира Зеленского и его европейских спонсоров.

«Только достигнув целей специальной военной операции, можно остановить эти чудовищные преступления неонацистов», — заявил Володин.

Спикер Госдумы добавил, что приносит искренние соболезнования семьям погибших в страшном пожаре и желает пострадавшим скорейшего выздоровления.

Украинские беспилотники ударили по зданиям кафе и гостиницы в селе Хорлы в ночь на четверг, 1 января. В тот момент в помещениях находились мирные жители, которые отмечали наступление Нового года.

В результате удара оба здания загорелись. По последним данным, число погибших превысило 24 человека, ранения различной степени тяжести получили 29 отдыхающих.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил 2 и 3 января днями траура по погибшим в регионе.