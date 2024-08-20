Погибший после задержания в Махачкале боец СВО страдал ПТСР после контузии

Умерший в отделе полиции Махачкалы 48-летний участник СВО Ахмед Джабраилов страдал от посттравматического синдрома. Об этом сообщила его сестра в разговоре с Telegram-каналом Baza .

По ее словам, брат потерял друзей на передовой, перенес контузию и сам выносил раненых с поля боя. Затем он вернулся в окоп, где провел три дня в одиночестве без пищи и воды, после чего сильно заболел. Родственница погибшего отметила, что он очень боялся попасть в плен и предпочел бы умереть, но не сдаться.

Как сообщил Telegram-канал, в день своей гибели мужчина находился один. Он вышел на улицу, разговаривая сам с собой и отдавая приказы. Своим поведением он напугал прохожих, которые вызвали полицию и сообщили его семье.

Джабраилова задержали 9 июля из-за неадекватного поведения и оказанного сопротивления. В отделе полиции ему стало плохо, и он упал на пол. Один из сотрудников навалился на него коленом, к нему присоединились еще двое, которые сидели у него на спине, в то время как другие фиксировали ноги и применяли электрошокер. В результате медики констатировали его смерть.

Следственный комитет России начал доследственную проверку в связи с произошедшим.