Разберутся в СК. МВД Дагестана отреагировало на видео избиения бойца СВО в РОВД

Полиция Дагестана отреагировала на видео с избиением умершего в РОВД мужчины

Следственный комитет России организовал проверку после того, как в районном отделе внутренних дел (РОВД) Махачкалы скончался участник спецоперации Ахмед Джабраилов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, чьи слова привел Telegram-канал «Криминальная хроника».

«Что произошло и почему — в этом разберутся в Следственном комитете республики. На основании, в том числе, и проведенных экспертиз», — подчеркнула она.

Гариева добавила, что давать правовую оценку действиям полицейских могут лишь сотрудники Следкома.

Боец СВО умер в отделе Махачкалы 9 июля. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, толпа полицейских избила мужчину. Когда на место прибыла медик, было уже поздно.