Наградой удостоили Федора Геращенко — заместителя руководителя регионального исполкома Народного фронта в Краснодарском крае. Активистов ОНФ Николая Ковалева и Давида Соколова наградили посмертно.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества», — говорится в документе.

Двое активистов ОНФ погибли в Курской области из-за прямого попадания снаряда в автомобиль. Они помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения, сообщил RT.

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила соболезнования родным погибших активистов. Международные правозащитные организации оставили без внимания целенаправленное убийство Ковалева и Соколова украинскими боевиками, добавила дипломат.