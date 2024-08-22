Погибших активистов Народного фронта наградили орденом Мужества посмертно

Путин наградил орденом Мужества трех сотрудников Народного фронта

Фото: РИА «Новости»

Трех сотрудников Общероссийского Народного фронта наградили орденом Мужества. Указ подписал президент Владимир Путин, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Наградой удостоили Федора Геращенко — заместителя руководителя регионального исполкома Народного фронта в Краснодарском крае. Активистов ОНФ Николая Ковалева и Давида Соколова наградили посмертно.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества», — говорится в документе.

Двое активистов ОНФ погибли в Курской области из-за прямого попадания снаряда в автомобиль. Они помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения, сообщил RT.

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила соболезнования родным погибших активистов. Международные правозащитные организации оставили без внимания целенаправленное убийство Ковалева и Соколова украинскими боевиками, добавила дипломат.

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