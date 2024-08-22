Погибших активистов Народного фронта наградили орденом Мужества посмертно
Путин наградил орденом Мужества трех сотрудников Народного фронта
Трех сотрудников Общероссийского Народного фронта наградили орденом Мужества. Указ подписал президент Владимир Путин, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Наградой удостоили Федора Геращенко — заместителя руководителя регионального исполкома Народного фронта в Краснодарском крае. Активистов ОНФ Николая Ковалева и Давида Соколова наградили посмертно.
«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества», — говорится в документе.
Двое активистов ОНФ погибли в Курской области из-за прямого попадания снаряда в автомобиль. Они помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения, сообщил RT.
Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила соболезнования родным погибших активистов. Международные правозащитные организации оставили без внимания целенаправленное убийство Ковалева и Соколова украинскими боевиками, добавила дипломат.