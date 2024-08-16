Целенаправленное убийство украинскими боевиками двух волонтеров Народного фронта Николая Ковалева и Давида Соколова во время гуманитарной миссии для помощи жителям приграничных районов Курской области международные правозащитные организации оставили без внимания. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она пояснила, что на в странах Запада активистов, которые помогают гражданскому населению и оказывают содействие мирным жителям называют «гуманитарщики».

Но когда погибли российские активисты, то никакой реакции от мировых правозащитников не последовало. Также они не высказали осуждения в адрес украинских военных, чей снаряд убил волонтеров.

«Это же не проект британских спецслужб „белые каски“, под прикрытием которых осуществлялась террористическая деятельность. Это простые ребята, верящие в добро и справедливость, готовые пожертвовать своей жизнью ради спасения чужой», — объяснила Захарова отсутствие какой-либо реакции.

Представитель МИД выразила соболезнования родным и близким погибших активистов «Народного фронта».

Приехавшие в Глушковский район Курской области активисты Народного фронта Николай Ковалев и Давид Соколов погибли от попавшего в их машину снаряда. Обоим погибшим было 21 и 22 года. Волонтерской деятельностью они занимались несколько лет и привозили продукты и лекарства жителям Донбасса. Еще один участник эвакуационной бригады, Федор Геращенко, получил осколочные ранения и ожоги. Сейчас он находится в курской больнице, где им занимаются врачи.