Народный фронт рассказал о работе погибших в Курской области активистов

Погибшие при попадании украинского снаряда в машину активисты Народного фронта входили в эвакуационную бригаду и помогали местным жителям выехать с обстреливаемых территорий. Как сообщила пресс-служба организации, на месте скончались два уроженца Донецкой Народной Республики Николай Ковалев и Давид Соколов. Еще один участник бригады Федор Геращенко получил осколочные ранения и ожоги.

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов заявил, что пострадавшим при обстреле активистом сейчас занимаются курские медики. Он уточнил, что машина бригады взорвалась в Глушковском районе.

«Двое донецких пацанов, кто работал в Глушковском районе с первого дня эвакуации, погибли. Третий, Федя Архангел, выжил. Сейчас курские медики ему оказывают первую помощь. Парни навсегда войдут в историю страны героями», — подчеркнул Кузнецов.

Николай Ковалев с позывным Чапай работал в бригаде медиком. Волонтерской деятельностью занимался с 17 лет в составе народной дружины. После начала спецоперации работал с жителями освобожденных территорий. Выезжал на места обстрелов для разбора завалов. Ему было 22 года. У мужчины осталась маленькая дочь.

Давид Соколов носил позывной Тюр. В зону проведения СВО отправился добровольцем в 18 лет. Он взял пример со своего дяди, погибшего в 2014 году во время обороны Саур-Могилы.

После возвращения с фронта Соколов регулярно выезжал с гуманитарными миссиями к мирным жителям и бойцам. Он входил в состав первой бригады, которая привезла в освобожденную Авдеевку продукты и лекарства.

«Они жили смело. Они делали выбор в пользу людей каждую минуту своей жизни. Для меня честь знать вас, быть вашим другом и запомнить героями. Такими, какими запомнит вас Родина. Вы жили и погибли как воины», — сказал заместитель руководителя исполкома Народного фронта, руководитель молодежного крыла организации Владимир Тараненко.

Активисты Народного фронта погибли во время очередной миссии по эвакуации жителей Курской области. В организации заявили, что запущенный украинскими боевиками снаряд попал в машину, в которой они ехали, чтобы забрать людей.