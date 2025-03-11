Погибшему в Домодедове охраннику «Мираторга» было 38 лет

Мужчина, погибший в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье, работал охранником дистрибьюторского центра агрохолдинга «Мираторг». Ему было 38 лет, сообщил в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Домодедово беспилотник упал на парковке рядом с распределительным центом компании „Мираторг“ в селе Ям. Здесь погиб 38-летний мужчина, охранник», — написал он.

Там же пострадали еще два человека — 50-летний и 44-летний мужчины. Первого доставили в реанимацию Видновской больницы. Врачи диагностировали у него открытую травму головы. Другому пострадавшему с травмами головы необходимую медицинскую помощь оказывают в Домодедовской больнице.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные и оперативные службы города, которые устраняют последствия пожара, начавшегося после падения обломков. По предварительным данным, огнем повреждено более 20 автомобилей.

Ранее Воробьев сообщил, что как минимум 14 человек пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье. Большая часть из них — шесть человек — жители ЖК «Пригород Лесное» в Видном. Среди них есть четырехлетний ребенок. Им оказывают помощь врачи.