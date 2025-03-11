Четырехлетний ребенок пострадал в Ленинском округе из-за падения обломков БПЛА

Воробьев: в Ленинском округе из-за БПЛА пострадали 6 человек, среди них ребенок

В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов в городском округе Видное пострадали шесть человек, в том числе четырехлетний ребенок. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.

Он уточнил, что обломки рухнули на улице Фокина в Видном, в деревне Сапроново и рядом с жилым комплексом «Пригород Лесное».

«От обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая четырехлетнего ребенка. Угрозы жизни нет, они получили поверхностные раны, врачи оказывают помощь. Также в Ленинском БПЛА упали на территории складов компаний „Сантехкомплект“ и „МосКокс“ — там пострадавших нет», — сообщил Воробьев.

Ранее стало известно, что после падения фрагментов беспилотников три квартиры пострадали в доме на Домодедовской улице в Москве.

В течение ночи силы противовоздушной обороны сбили 337 дронов над 10 регионами России. В Московской области военные уничтожили 91 украинский БПЛА, летевший в сторону столицы.