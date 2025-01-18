Погибшему в бою с якутским штурмовиком бойцу ВСУ присвоили звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил званием Героя бойца ВСУ Дмитрия Масловского с позывным Кобра, погибшего в рукопашной схватке с якутским штурмовиком Андреем Григорьевым. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале .

«Сегодня отмечаем государственными наградами Украины особых воинов. Звание Героя Украины присвоено старшему солдату Дмитрию Масловскому 71-й отдельной егерской бригады Десантно — штурмовых войск — посмертно», — написал Зеленский.

По его словам, последний бой солдата увидели миллионы украинцев. Зеленский добавил, что вся страна увидела «образцовую храбрость» бойца. Его матери уже передали «Золотую Звезду» Героя Украины.

Видео рукопашного боя на ножах бойца ВСУ с якутским штурмовиком появилось в соцсетях в начале января. Кадры схватки были сняты на камеру украинца, которая закончилась его поражением. Перед своей смертью он успел назвать российского воина лучшим бойцом в мире.

Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил Григорьеву звание Героя России за проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга.