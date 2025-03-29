Погибшего в зоне СВО оператора «Звезды» Панова похоронили с воинскими почестями

Похороны погибшего в зоне проведения специальной военной операции оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова прошли в Нижнем Новгороде. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента, церемонию прощания и похорон провели с воинскими почестями.

На отпевание Панова в сормовском храме Всех Святых собрались более 100 человек: родные, друзья и коллеги оператора по местным телеканалам «Волга» и «Кремль», где погибший начинал телевизионную карьеру.

В беседе с корреспондентом агентства знакомые назвали Панова стойким и отважным человеком. Они отметили, что после начала работы на «Звезде» он регулярно ездил в горячие точки, а также бывал на передовой в зоне СВО.

Гроб с телом Панова привезли на Новосормовское кладбище, где похоронили рядом с отцом. Во время церемонии бойцы нижегородской 96-й бригады разведки три раза выстрелили в воздух в память об операторе, а военный оркестр исполнил гимн России.

Андрей Панов погиб после ракетного удара ВСУ по машине в поселке Михайловка Луганской Народной Республики. Жертвами обстрела также стали водитель съемочной группы «Звезды» Александр Сиркели и корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

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