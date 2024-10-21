Памятную доску участнику СВО Юрию Смирнову установили в Балашихе

Мемориальную доску в честь Юрия Смирнова — участника специальной военной операции, который погиб 20 октября 2023 года, открыли в Балашихе. Она установлена на фасаде дома № 29 на улице Пионерской в микрорайоне Железнодорожный, где жил боец.

Юрий Смирнов родился в ноябре 1993 года в Балашихе и учился в школе № 6 в микрорайоне Саввино. После срочной службы в разведке он закончил обучение на программиста. В сентябре 2022 года Юрий был мобилизован и служил замкомандира взвода мотострелков в войсковой части. Он получил тяжелое ранение при выполнении служебно-боевых задач и впоследствии скончался в Запорожской области.

За проявленное мужество и защиту Отечества Юрий Смирнов был награжден Орденом Мужества посмертно указом Президента России. На церемонии открытия мемориальной доски собравшиеся почтили его память и возложили цветы к памятнику.

«Юрий сделал мужественный выбор. Он пошел участвовать в СВО, чтобы защитить нашу Родину и мирное будущее. Наша задача — сохранить память о Юрии Леонидовиче в истории нашего города, Подмосковья и страны. Родным и близким искренние слова соболезнования. Мы рядом!» — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

В Балашихе остались жить отец Юрия, его жена и пятилетняя дочь. Младший сержант Смирнов похоронен на Дятловском кладбище. Открытие мемориальной доски стало важным моментом для местного сообщества, напоминая о цене, которую платят военнослужащие за мир и безопасность.

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