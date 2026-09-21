Погибшего при атаке на Крым помощника машиниста посмертно наградили орденом Мужества
Путин посмертно наградил орденом Мужества помощника машиниста Шведова
Помощника машиниста тепловоза Ивана Шведова посмертно наградили орденом Мужества. Указ президента России Владимира Путина появился на официальном портале опубликования правовых актов.
Железнодорожник погиб 6 марта во время атаки беспилотника на Крым. Аппарат попал в кабину тепловоза. Шведов был сотрудником Джанкойского локомотивного депо Крымской железной дороги.
«За мужество и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга наградить [орденом Мужества] Шведова Ивана Сергеевича — помощника машиниста тепловоза <…> (посмертно)», — отметили в указе.
Ранее жителю Наро-Фоминска Андрею Кулакову посмертно присвоили звание Героя России. Командира штурмового отряда отметили за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции.