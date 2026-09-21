Погибшего при атаке на Крым помощника машиниста посмертно наградили орденом Мужества

Железнодорожник погиб 6 марта во время атаки беспилотника на Крым. Аппарат попал в кабину тепловоза. Шведов был сотрудником Джанкойского локомотивного депо Крымской железной дороги.

«За мужество и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга наградить [орденом Мужества] Шведова Ивана Сергеевича — помощника машиниста тепловоза <…> (посмертно)», — отметили в указе.

Ранее жителю Наро-Фоминска Андрею Кулакову посмертно присвоили звание Героя России. Командира штурмового отряда отметили за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции.