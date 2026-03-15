Погибшего от дрона сына боксера Дацика похоронят в Москве по славянским обычаям

Боксер Вячеслав Дацик доставит тело погибшего в зоне СВО сына Ярослава в Москву для погребения. Об этом РИА «Новости» сообщила бабушка покойного.

«Со Славой все в порядке. Слава привезет Ярослава сюда. Он хочет похоронить его по славянским традициям», — сказала она.

Бабушка подтвердила, что внук погиб от украинского FPV-дрона в зоне боевых действий. В тот день отец и сын выполняли задание в разных группах.

В феврале 2024 года они подписали контракт на военную службу и попали по распределению в 31-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. Дацик-младший погиб на Запорожском направлении, сообщили источники «Спорт-Экспресса». Во время атаки беспилотника он вместе с другим сослуживцем не успел найти укрытие.