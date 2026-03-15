Сын бойца MMA Дацика погиб на спецоперации

Отправившийся вместе с отцом в зону проведения специальной военной операции 21-летний сын бойца MMA Вячеслава Дацика погиб. Об этом сообщил блогер и общественный деятель Никита Ворожбитов .

«Сын Вячеслава Дацика, Ярослав, погиб на СВО! Скорбим», — написал он в телеграм-канале.

Издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на сослуживцев Ярослава Дацика уточнило, что молодой боец погиб при ударе украинского дрона во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.

Собеседники журналистов заявили, что Дацик-младший с еще одним бойцом не успели найти укрытие во время прилета беспилотника.

Вячеслав Дацик вместе сыном подписали контракт для участия в СВО в феврале 2024 года. По данным ТАСС, их распределили в 31-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду.

За месяц до отъезда Дацик опроверг появившиеся в социальных сетях слухи, что он получил ранение в зоне специальной военной операции. Спортсмен пояснил, что находится дома, где на него напал питомец — американский буль.