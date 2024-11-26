«Подвиг заслуживает признания». «Ветераны России» потребовали наградить летчиков Су-34

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» попросило министра обороны Андрея Белоусова наградить летчиков самолетов Су-34, проявивших высокий уровень пилотажа и невероятное мастерство при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Обращение оказалось в распоряжении 360.ru.

В мае 2024 года два Су-34, вооруженные четырьмя ФАБ-500, наносили удары по позициям ВСУ в условиях городской застройки. Однако наземные службы приказали им прекратить работу из-за угрозы американских ракет Patriot.

Руководитель полетов предупредил летчиков о том, что по российским самолетам выпущены три зенитные ракеты американского комплекса Patriot.

Несмотря на опасность, российские пилоты не только успешно завершили задание, но и проявили настоящее мастерство, уклонившись от всех атак. Штурманы отстреливали ловушки, а наземные службы давали пилотам инструкции по маневрированию.

«Этот случай ярко демонстрирует, героизм и профессионализм российских летчиков, который проявляется в самых экстремальных ситуациях. Наши пилоты показывают, что дух, смелость и мастерство превосходят любые технологические барьеры», — отметил председатель движения «Ветераны России», доброволец СВО Ильдар Резяпов.

Он добавил, что такие подвиги должны служить примером для всех. Каждый день российские военные рискуют своей жизнью, чтобы защитить Родину и ее будущее. Летчики Су-34 проявили невероятную выдержку и мастерство, сохранив технику и вернувшись с успешно выполненной боевой задачей.

«Это подвиг, который заслуживает высшего признания и благодарности. Они — гордость России!» — подчеркнул Резяпов.

Ранее экипаж Су-34 ударил планирующими бомбами по боевикам, технике и опорнику ВСУ в курском приграничье. Также российские военные с помощью истребителей-бомбардировщиков загнали боевиков ВСУ в «масштабную ловушку» на Купянском направлении.