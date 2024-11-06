Российские войска загнали ВСУ в ловушку под Купянском

Shot: ВС России захватили 23 опорника и взяли ВСУ в ловушку у Купянска

Российские военные загнали боевиков ВСУ в «масштабную ловушку» на Купянском направлении. После этого ВС России заняли сразу несколько десятков опорных пунктов, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, ВСУ попытались атаковать российские подразделения у сел Петропавловка и Голубовка в Харьковской области. Но разведчики раскрыли эти планы, после чего провели контрманевр.

Удары по целям наносили артиллерия и истребители Су-34. С помощью авиабомб ФАБ-500 российские военные поразили личный состав и склад боеприпасов ВСУ.

«Сразу после российские штурмовики взяли участок в клешни и стали занимать опорники один за другим», — отметили в публикации.

В итоге за сутки ВС России заняли сразу 23 опорника и значительно приблизились к Купянску.

Ранее стало известно, что бойцы штурмовых подразделений группировки «Восток» ВС РФ захватили «подземный город» ВСУ в ДНР.