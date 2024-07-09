Один человек погиб при атаке ВСУ на Белгород
Гладков: во время обстрела ВСУ в Белгороде погиб один человек
Один человек погиб при обстреле Белгорода со стороны украинских формирований. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, прибывший на место ЧП. Его слова передало РИА «Новости».
«У нас, к сожалению, сейчас только что человек погиб», — сообщил Гладков во время общения с местными жителями.
В ночь на вторник, 9 июля, в Белгороде прогремела серия взрывов. Глава региона сообщил о режиме ракетной опасности за полчаса до полуночи. Местные Telegram-каналы написали, что прилеты были в центре города, в некоторых районах после удара ВСУ началось задымление. В жилые кварталы прибыли кареты скорой помощи и машины спецслужб, спасателей.