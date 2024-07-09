Один человек погиб при атаке ВСУ на Белгород

Гладков: во время обстрела ВСУ в Белгороде погиб один человек

Один человек погиб при обстреле Белгорода со стороны украинских формирований. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, прибывший на место ЧП. Его слова передало РИА «Новости» .

«У нас, к сожалению, сейчас только что человек погиб», — сообщил Гладков во время общения с местными жителями.

В ночь на вторник, 9 июля, в Белгороде прогремела серия взрывов. Глава региона сообщил о режиме ракетной опасности за полчаса до полуночи. Местные Telegram-каналы написали, что прилеты были в центре города, в некоторых районах после удара ВСУ началось задымление. В жилые кварталы прибыли кареты скорой помощи и машины спецслужб, спасателей.