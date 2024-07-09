Серия взрывов прогремела в Белгороде во время сирены ракетной опасности

РИА «Новости»: взрывы прогремели в центре Белгорода при обстреле ВСУ

Фото: РИА «Новости»

В Белгороде прогремела серия взрывов во время работы сигнала ракетной опасности, сообщило РИА «Новости». Губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал горожанам и жителям Белгородского района укрыться в подвале до получения сигнала об отбое ракетной опасности.

Местные паблики сообщают о прилетах в центре города. В одном из районов наблюдается сильное задымление после атаки ВСУ.

Корреспондент РИА «Новости» с места событий передал, что в Белгороде прогремел еще один взрыв.

«В жилых районах города — большое скопление машин скорой помощи, присутствуют сотрудники спасательных служб», — сообщило агентство.

Официально о ЧП власти города пока не сообщали.

Ранее ВСУ обстреляли село Никольское в Белгородской области. Ракета попала в здание ресторана «Медведь», погибли женщина и 16-летний подросток.

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