Подросток пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область

При падении украинского БПЛА в Почепском районе Брянской области ранение получил подросток. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
У мальчик диагностировали осколочное ранение стопы. Медики доставили его в областную больницу.
Богомаз пожелал подростку скорейшего выздоровления, а также уточнил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины частичные повреждения получили два домовладения и хозяйственные постройки.
Утром воскресенья Украина предприняла попытку массированной атаки беспилотниками по российской территории. Средства ПВО сбили 70 дронов противника над шестью регионами, в том числе над Брянской областью.