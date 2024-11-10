Подросток пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область

Богомаз: подросток получил ранение после падения дрона ВСУ в Брянской области

При падении украинского БПЛА в Почепском районе Брянской области ранение получил подросток. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

У мальчик диагностировали осколочное ранение стопы. Медики доставили его в областную больницу.

Богомаз пожелал подростку скорейшего выздоровления, а также уточнил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины частичные повреждения получили два домовладения и хозяйственные постройки.

Утром воскресенья Украина предприняла попытку массированной атаки беспилотниками по российской территории. Средства ПВО сбили 70 дронов противника над шестью регионами, в том числе над Брянской областью.

Минувшей ночью над регионом российские зенитчики уничтожили 14 украинских БПЛА.