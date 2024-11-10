Почти 15 беспилотников уничтожили в Брянской области

Над территорией Брянской области минувшей ночью уничтожили 14 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Подразделения ПВО уничтожили и сбили 14 беспилотных летательных аппаратов, разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы. Спасибо нашим доблестным защитникам!» — написал он.

Днем ранее Минобороны сообщало о ликвидации сразу 50 украинских беспилотников в небе над Орловской, Тверской, Смоленской, Тульской, Новгородской, Тульской и Брянской областями страны.

Городская администрация Саратова разрешила водителям в городе разгоняться на автомобиле до 135 километров в час в случае атаки беспилотников. В этом случае водителей не станут привлекать к административной ответственности, поскольку речь идет об обстоятельствах крайней необходимости.