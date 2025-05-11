Подросток получил ранение при атаке ВСУ по Горловке

Приходько сообщил о ранении подростка при атаке дрона ВСУ на Горловку

Беспилотник ВСУ атаковал Горловку в Донецкой Народной Республике. В результате обстрела пострадал подросток, сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Иван Приходько.

«В результате атаки БПЛА украинских террористов в жилом массиве „Солнечный“ (Калининский район Горловки) ранен подросток», — написал он.

Обстоятельства ранения несовершеннолетнего не уточнялись.

До этого Приходько сообщил о гибели мирного жителя Горловки в результате агрессии ВСУ. Мэр Горловки выразил соболезнования семье погибшего.

В воскресенье, 11 мая, украинские боевики нанесли удар из РЗСО HIMARS по гостинице и автомойке в городе Рыльск Курской области. В больницу с ранениями попали трое человек.

В конце апреля в Горловке в результате обстрелов ВСУ пострадали 17 человек, среди них оказался младенец. В момент атаки ранения получили пятеро полицейских республиканского МВД.