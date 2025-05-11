Три человека пострадали при ударе ВСУ по Рыльску

Хинштейн сообщил о трех пострадавших при обстреле ВСУ города Рыльск

В результате прилета ВСУ по гостинице и автомойке в Рыльске пострадали три человека. Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он отметил, что медики доставили раненых в Рыльскую больницу. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

«У двух мужчин серьезные осколочные ранения головы, рук, переломы — они в тяжелом состоянии. Еще одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра — ее жизни ничего не угрожает», — написал глава региона.

Хинштейн добавил, что ВСУ атаковали гостиницу на въезде в Рыльске. На первом этаже здания располагалась автомойка. Из-за взрывной волны повреждения также получили две машины и два частных дома, еще три автомобиля посекло осколками.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Информация о последствиях и пострадавших уточняется.

По данным Telegram-канала Mash, украинские боевики обстреляли гостиницу в Рыльске из РЗСО HIMARS. Рядом с разрушенными зданиями находится школа.