Подростков из Оренбуржья уговорили устроить поджоги на железной дороге

Правоохранители задержали четырех несовершеннолетних из Удмуртии и Оренбургской области, причастных к совершениям террористических актов на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба СК.

По ее данным, три подростка в мае 2025 года подожгли в Оренбургской области железнодорожное оборудование. Еще один 17-летний школьник из Ижевска совершил аналогичное преступление в Удмуртии.

Подростки совершили теракт по заданию украинских спецслужб. За поджоги они получили денежное вознаграждение. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

«Следователями с фигурантами уголовных дел проведен комплекс следственных действий, в том числе обыски по местам их проживания, допросы, назначен ряд экспертиз», — отметили в ведомстве.

По данным ЦОС ФСБ, представители украинских спецслужб связались со школьниками с помощью мессенджера Telegram, а также различных открытых интернет-площадок с объявлениями о быстром заработке. Еще одного россиянина, устроившего поджог объектов транспортной инфраструктуры, задержали в Краснодарском крае.

Ранее диверсию на железной дороге устроила 19-летняя жительница Хабаровска. Она подожгла релейные шкафы по заданию куратора.