Жительница Хабаровска подожгла два железнодорожных релейных шкафа

Сотрудники правоохранительных органов задержали 19-летнюю жительницу Хабаровска, обвиняемую в совершении террористического акта. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным следствия, девушка через мессенджер связалась с неустановленным куратором. По его заданию она за денежное вознаграждение в размере 35 тысяч рублей согласилась совершить теракт.

Местная жительница приехала в район железнодорожных путей станции Красная Речка. Там она залила бензин внутрь релейных шкафов и подожгла их. Все свои действия она снимала на камеру и отправляла куратору.

Девушку арестовали. В отношении нее возбудили возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ в Томской области задержали местного жителя, отправлявшего украинским спецслужбам снимки военных объектов в регионе.