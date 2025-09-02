Сотрудника пожарной части в Забайкалье задержали за призывы к терроризму

Силовики задержали жителя Забайкалья за государственную измену и призывы к терроризму. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ по Забайкальскому краю.

«Мужчина, являясь сотрудником одной из пожарных частей Забайкальского края, через сеть интернет осуществлял публичные призывы к совершению террористических актов на территории России», — уточнили в службе.

По данным ФСБ, злоумышленник по заданию украинских спецслужб собирал сведения о российских военных и своих коллегах, поддерживающих СВО. Против предполагаемого преступника завели уголовное дело о публичных призывах к терроризму.

Накануне агента СБУ поймали в Тамбовской области. Мужчина сам предложил помощь украинским спецслужбам, извлек из тайника составные части взрывных устройств, но совершить теракты не успел.