Целое подразделение ВСУ сложило оружие и сдалось ВС России в Купянске

Подразделение мобилизованных украинских военных добровольно сдалось в плен российской армии в Купянске. Об этом РИА «Новости» заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Он подчеркнул, что ВС России продолжают освобождать город, продвигаясь «дом за домом».

«У нас есть информация о том, что в течение сентября целое подразделение мобилизованных украинцев сдалось в плен», — подчеркнул Ганчев.

По его словам, в рядах ВСУ служит большое число иностранных военных, которые тоже часто попадают в плен к российским военнослужащим.

Ночью войска ударили по военным объектам на Украине. В местной прессе подтвердили атаки с помощью БПЛА и баллистических ракет в восьми регионах республики.

Дроны зафиксировали на юге Харьковской области, а также около Белой Церкви, Полтаве, в Кировоградской, Киевской, Житомирской и других областях. В прессе предположили, что ВС России использовали для атак и ракеты комплекса «Искандер».