Российские военные нанесли массированный удар по Украине в ночь на 3 октября

До 60 дронов заметили над Украиной, взрывы слышны в Полтаве и Днепропетровске

Массированный удар нанесли по Украине в ночь на 3 октября. Украинские официальные СМИ сообщили о десятках дронов, сигналы воздушной тревоги охватили уже восемь регионов страны, поступали сведения и об атаках баллистическими ракетами.

По версии украинских военных структур, в воздухе заметили около 60 ударных беспилотников. Первую волну заметили на юге Харьковской области. Затем дроны подошли к Белой Церкви.

Около 01:30 в небе над Украиной заметили крылатые ракеты. ВСУ сообщили также о неких «скоростных целях».

Примерно в то же время беспилотник увидели уже в Кировоградской области. Власти нескольких регионов заявили об «усилении активности воздушных угроз в центральных и северо-восточных областях».

Украинские военные призвали граждан укрыться в убежищах. Они также предупредили об угрозе удара баллистическими ракетами.

По данным украинских СМИ, БПЛА фиксировались еще на нескольких направлениях:

группа дронов двигается из Харьковской области в сторону Сумской;

часть дронов из Черкасской области идет на Киевскую;

несколько беспилотников движутся к Полтаве;

в Черниговской области БПЛА курсируют в районе Новгорода-Северского;

в Киевской области часть дронов движется на Житомирскую область и Обухов.

Позднее поступила информация о мощных взрывах в Полтаве. В ВСУ заявили, что якобы зафиксировали пуски ракет наземного базирования.

Здесь предположили, что речь может идти о снарядах комплекса «Искандер». Российское оборонное ведомство ни о каких ударах по Украине пока не докладывало.

В ночь на 2 октября массированный удар нанесли по Одессе.