Российские военные нанесли массированный удар по Украине в ночь на 3 октября
До 60 дронов заметили над Украиной, взрывы слышны в Полтаве и Днепропетровске
Массированный удар нанесли по Украине в ночь на 3 октября. Украинские официальные СМИ сообщили о десятках дронов, сигналы воздушной тревоги охватили уже восемь регионов страны, поступали сведения и об атаках баллистическими ракетами.
По версии украинских военных структур, в воздухе заметили около 60 ударных беспилотников. Первую волну заметили на юге Харьковской области. Затем дроны подошли к Белой Церкви.
Около 01:30 в небе над Украиной заметили крылатые ракеты. ВСУ сообщили также о неких «скоростных целях».
Примерно в то же время беспилотник увидели уже в Кировоградской области. Власти нескольких регионов заявили об «усилении активности воздушных угроз в центральных и северо-восточных областях».
Украинские военные призвали граждан укрыться в убежищах. Они также предупредили об угрозе удара баллистическими ракетами.
По данным украинских СМИ, БПЛА фиксировались еще на нескольких направлениях:
- группа дронов двигается из Харьковской области в сторону Сумской;
- часть дронов из Черкасской области идет на Киевскую;
- несколько беспилотников движутся к Полтаве;
- в Черниговской области БПЛА курсируют в районе Новгорода-Северского;
- в Киевской области часть дронов движется на Житомирскую область и Обухов.
Позднее поступила информация о мощных взрывах в Полтаве. В ВСУ заявили, что якобы зафиксировали пуски ракет наземного базирования.
Здесь предположили, что речь может идти о снарядах комплекса «Искандер». Российское оборонное ведомство ни о каких ударах по Украине пока не докладывало.
В ночь на 2 октября массированный удар нанесли по Одессе.