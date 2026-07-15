Подразделение «Горыныч» Донецкого управления ФСБ занимается уничтожением украинских террористов в Константиновке, бойцы нашли и ликвидировали вражеский пункт управления БПЛА и схрон с боеприпасами. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по ДНР.

«Антитеррористическое подразделение „Горыныч“ регионального управления ФСБ России ведет охоту на украинских диверсантов и операторов БПЛА на окраинах Константиновки», — заявили в ведомстве.

Сотрудники ФСБ обнаружили украинский пункт управления дронами и тайник с боеприпасами. Еще операторы «Горыныча» уничтожили четыре диверсионно-террористические группы ВСУ, которые были вдоль маршрутов продвижения российских военных.

Ранее сотрудники ФСБ совместно с представителями военной контрразведки ЦВО нашли в Селидове заминированный схрон ВСУ. Внутри находилось иностранное оружие и боеприпасы.