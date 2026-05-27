Роботы «Импульс» доказали эффективность в зоне спецоперации

Ростех
Фото: Ростех/Соцсети

Универсальные наземные роботы «Импульс» подтвердили свою эффективность в боях в зоне специальной военной операции. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба Ростеха.

«Универсальные наземные робототехнические комплексы (НТРК) „Импульс“, созданные при участии госкорпорации „Ростех“, подтвердили свою эффективность в зоне проведения специальной военной операции», — подчеркнули в госкорпорации.

Сейчас для выполнения задач используется несколько модификаций роботов. Например, на передовой применяется устройство огневой поддержки «Импульс БМ-А» и роботы-логисты «Импульс-М».

