Подразделение ФСБ уничтожило 11 дронов ВСУ в ДНР

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России ликвидировало 11 беспилотников-разведчиков Вооруженных сил Украины на Константиновском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

По данным ведомства, система «Купол Донбасса» зафиксировала группу вражеских дронов, которые направлялись в сторону Горловки и Донецко-Макеевской агломерации для ведения разведки и корректировки огня.

Сотрудники подразделения ФСБ с помощью ударных FPV-дронов перехватили беспилотники и уничтожили их, предотвратив проникновение в охраняемый контур.

Седьмого сентября сообщалось, что система РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 708 атак беспилотников.