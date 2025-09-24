Подразделение ФСБ «Горыныч» разгромило места дислокации ВСУ под Дзержинском
Подразделение «Горыныч» донецкого Управления Федеральной службы безопасности уничтожает врага на Дзержинском направлении. Пресс-служба ведомства показала кадры разгромы мест дислокации ВСУ.
Антитеррористическое подразделение УФСБ выявляет и ликвидирует диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины.
«Операторы БПЛА поразили места расположения украинских боевиков, с которых осуществлялось управление беспилотниками, атакующими мирное население Дзержинска и Горловки», — сообщили в службе.
Ранее Южный окружной военный суд приговорил жителя Запорожской области к 17 годам лишения свободы за подготовку теракта в отношении полицейского и госизмену.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте