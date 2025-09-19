Жителя Запорожской области приговорили к 17 годам за госизмену

В Запорожской области россиянина приговорили к 17 годам за подготовку теракта

Южный окружной военный суд приговорил жителя города Васильевка Запорожской области Виталия Козаченко к 17 годам неволи за подготовку теракта в отношении полицейского и государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

Фигурант проведет первые четыре года в тюрьме, а оставшиеся — в колонии строгого режима. В законную силу приговорил пока не вступил.

Следователи выяснили, что осужденный готовил теракт против сотрудника полиции в составе группы лиц. Злоумышленники планировали подорвать силовика с помощью самодельного взрывного устройства, полученного от куратора из ГУР Украины. Взрывчатку хранили в специально оборудованном тайнике.

Также Козаченко передал спецслужбам Украины информацию о местах дислокации техники и личного состава воинских подразделений Минобороны в Запорожской области. В УФСБ подчеркнули, что вину мужчины в преступлениях по статьям «Государственная измена», «Участие в террористическом сообществе» и «Террористический акт» доказали полностью.

