Подполковник полиции погиб под Белгородом при атаке ВСУ

Гладков: в селе Муром при атаке ВСУ погиб подполковник Маслиенко

Фото: РИА «Новости»

Начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа, подполковник полиции Александр Маслиенко погиб при исполнении служебного долга. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Трагедия в селе Муром Шебекинского городского округа», — написал глава региона.

В момент атаки ВСУ Маслиенко помогал жителям села. Свой жизненный путь мужчина посвятил служению людям и Отечеству. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего, который спас других ценой собственной жизни.

Накануне ВСУ атаковали Шебекино, в результате удара пострадали пятеро детей. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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