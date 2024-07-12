Подполковник полиции погиб под Белгородом при атаке ВСУ

Начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа, подполковник полиции Александр Маслиенко погиб при исполнении служебного долга. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Трагедия в селе Муром Шебекинского городского округа», — написал глава региона.
В момент атаки ВСУ Маслиенко помогал жителям села. Свой жизненный путь мужчина посвятил служению людям и Отечеству. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего, который спас других ценой собственной жизни.