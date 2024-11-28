Подполковник НАТО погиб в районе Сум из-за удара авиабомб

Подполковник НАТО Кент Миллер, занимавшийся обучением инженерных войск ВСУ, погиб после атаки ВС России в районе Сум. Об этом заявил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.
Он связал смерть натовского военного с ударом авиабомб ФАБ-1500 в Сумской области. Минобороны гибель Миллера официально не комментировало.
Пресс-служба Объединенной оперативной группы ВС Канады на Украине подтвердила смерть подполковника НАТО. По ее данным, причиной смерти стали медицинские осложнения, конкретное место гибели в сообщении не указали.
Ранее военный аналитик журнала Forbes Дэвид Экс отметил, что западные ЗРК не помогли ВСУ обеспечить надежную защиту своих авиабаз. Он добавил, что для украинской армии большую опасность представляют разведдроны, благодаря которым российские войска эффективно поражают объекты.
Парки Богородского округа откроют зимний сезон в конце недели
Школьники из Мытищ примут участие во всероссийском конкурсе юных пожарных.
Жителя Воскресенска оштрафовали за незаконный сброс стройматериалов
Баянисты из Воскресенска стали призерами фестиваля народного искусства
Жители Воскресенска изготовили 50 окопных свечей для бойцов СВО
День открытых дверей пройдет в онкоцентре в Воскресенске 30 ноября
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте