Военкор Котенок сообщил о гибели подполковника НАТО Миллера под Сумами

Подполковник НАТО Кент Миллер, занимавшийся обучением инженерных войск ВСУ, погиб после атаки ВС России в районе Сум. Об этом заявил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале .

Он связал смерть натовского военного с ударом авиабомб ФАБ-1500 в Сумской области. Минобороны гибель Миллера официально не комментировало.

Пресс-служба Объединенной оперативной группы ВС Канады на Украине подтвердила смерть подполковника НАТО. По ее данным, причиной смерти стали медицинские осложнения, конкретное место гибели в сообщении не указали.

Ранее военный аналитик журнала Forbes Дэвид Экс отметил, что западные ЗРК не помогли ВСУ обеспечить надежную защиту своих авиабаз. Он добавил, что для украинской армии большую опасность представляют разведдроны, благодаря которым российские войска эффективно поражают объекты.