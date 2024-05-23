Подполье сообщило об ударе по ВСУ в Новоандреевке в Запорожской области

Российские военные ударили по технике ВСУ в населенном пункте Новоандреевка в Запорожской области. Об этом сообщили представители подполья.

«Новоандреевка в Ореховском районе получила два удара авиационными ракетами. Причиной такого внимания стало перемещение военной техники из Орехова в сторону линии боевого соприкосновения», — заявил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Ранее Лебедев отмечал, что ВС России нанесли удар по украинскому складу в микрорайоне Таирово в Одессе. По его словам, после этого начались взрывы, огонь распространился на территории больше 100 квадратных метров, звуки детонации можно было услышать с расстояния в 20 километров.

Также ранее стало известно, что российские военные нанесли удары по складу боеприпасов ВСУ на военном аэродроме Мартыновка в Николаевской области.