Российские войска ударили по складу на военном аэродроме Мартыновка | 360°

27 апреля 2024, 09:00
Российские войска ударили по складу на военном аэродроме Мартыновка
ВС России ударили по складу ВСУ на аэродроме в Николаевской области
Российские военные ударили по складу с боеприпасами на военном аэродроме Мартыновка в Николаевской области. Об этом рассказал РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, прилет зафиксировали в 22:50 в Вознесенском районе. Бойцы заметили пролеты самолетов со стороны Мартыновки и Николаева в сторону Первомайска и Одессы.
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«Судя по мощности взрыва, а чувствовался он в более чем пять километров, прилетело в какой-то из складов с БК (боекомплектами — прим. ред.)», — сказал Лебедев.
Он предположил, что Мартыновку могли подготовить как площадку «подскока» для бомбардировки новых российских регионов и Крыма. Пару недель назад на аэродроме и территории возле военной части на Бугских Хуторах начали выставлять ложные цели, резюмировал он.
Также Лебедев сообщал об ударе по боевикам ВСУ, которые расположились в психиатрической больнице в Харькове. Он уточнил, что психдиспансеры на Украине давно закрыли.
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