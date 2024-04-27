Российские войска ударили по складу на военном аэродроме Мартыновка | 360°

Спецоперация 27 апреля 2024, 09:00 Российские войска ударили по складу на военном аэродроме Мартыновка ВС России ударили по складу ВСУ на аэродроме в Николаевской области

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Российские военные ударили по складу с боеприпасами на военном аэродроме Мартыновка в Николаевской области. Об этом рассказал РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, прилет зафиксировали в 22:50 в Вознесенском районе. Бойцы заметили пролеты самолетов со стороны Мартыновки и Николаева в сторону Первомайска и Одессы.

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«Судя по мощности взрыва, а чувствовался он в более чем пять километров, прилетело в какой-то из складов с БК (боекомплектами — прим. ред.)», — сказал Лебедев.

Он предположил, что Мартыновку могли подготовить как площадку «подскока» для бомбардировки новых российских регионов и Крыма. Пару недель назад на аэродроме и территории возле военной части на Бугских Хуторах начали выставлять ложные цели, резюмировал он.

Также Лебедев сообщал об ударе по боевикам ВСУ, которые расположились в психиатрической больнице в Харькове. Он уточнил, что психдиспансеры на Украине давно закрыли.