Подполье сообщило об ударе по бригаде ВСУ, обстреливающей Донецк

РИА «Новости»: в Запорожье ударили по бригаде ВСУ, причастной к атакам на Донецк

Фото: РИА «Новости»

В Запорожье ударили по бригаде Вооруженных сил Украины, причастной к обстрелам Донецка. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, прилеты зафиксировали на территории 55-й отдельной артиллерийской бригады «Запорожская Сечь». Удары произошли на юго-восточной окраине Запорожья.

«Знаменита эта бригада террористическими обстрелами Донецка», — подчеркнул Лебедев.

Накануне российские войска ударили по военному объекту в Кривом Роге. Там украинские боевики восстанавливали тяжелую технику.

До этого Лебедев сообщал о повреждении электроподстанции в Никополе в Днепропетровской области. Водоканал остался без света.

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