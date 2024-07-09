В Запорожье ударили по бригаде Вооруженных сил Украины, причастной к обстрелам Донецка. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, прилеты зафиксировали на территории 55-й отдельной артиллерийской бригады «Запорожская Сечь». Удары произошли на юго-восточной окраине Запорожья.
«Знаменита эта бригада террористическими обстрелами Донецка», — подчеркнул Лебедев.
Накануне российские войска ударили по военному объекту в Кривом Роге. Там украинские боевики восстанавливали тяжелую технику.
До этого Лебедев сообщал о повреждении электроподстанции в Никополе в Днепропетровской области. Водоканал остался без света.
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