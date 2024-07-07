Подстанция в Днепропетровской области получила повреждения

Минэнерго Украины сообщило о повреждении электроподстанции в Никополе

Фото: РИА «Новости»

Электроподстанцию повредило и обесточило в Никополе Днепропетровской области в результате взрывов. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Украины.

«В городе Никополе обесточена подстанция. Отключились водоканал и бытовые потребители», — заявили в ведомстве.

В Минэнерго отметили, что экстренные службы ведут восстановительные работы.

Украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в Днепропетровской области в ночь на воскресенье.

«В Харьковской области также пострадал газовый объект, а в городе Херсоне — здание оператора распределения электроэнергии», — добавили в пресс-службе.

Утром в воскресенье представители подполья сообщили, что ВС России нанесли удар по району железнодорожной станции в городе Лозовой в Харьковской области. Там находился состав с военной техникой ВСУ.

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