Подполье сообщило о подготовке Зеленским «армии вторжения» для атаки Крыма

Лебедев: Зеленский готовит к весне «армию вторжения» из 500 тысяч человек

Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский начал готовить «армию вторжения», которая атакует черноморский регион. Украинские солдаты планируют нанести удар весной 2025 года, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью телеканалу «Царьград».

По его словам, для этих целей ВСУ задействуют не меньше 500 тысяч военнослужащих.

«Не супербойцы, но вполне соответствующие нашим мобилизованным. Зимой мы не пойдем, а значит, у них есть время. Главное, дотянуть до зимы», — сказал он.

Лебедев уверен, все нынешние потери в Донбассе нужны ВСУ для того, чтобы затянуть время. «Армия вторжения» будет готова к следующей весне.

По мнению подпольщика, российская сторона должна открыть «фронт в Одессе», это «позволит обезопасить Крым, Новороссийск и весь берег Черного моря».

Накануне ВС России атаковали под Красноармейском колонну бойцов ВСУ. По словам подпольщика Сергея Лебедева, вражеская техника двигалась со стороны Павлограда.

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