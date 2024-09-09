Лебедев: Зеленский готовит к весне «армию вторжения» из 500 тысяч человек

Президент Украины Владимир Зеленский начал готовить «армию вторжения», которая атакует черноморский регион. Украинские солдаты планируют нанести удар весной 2025 года, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью телеканалу «Царьград».

По его словам, для этих целей ВСУ задействуют не меньше 500 тысяч военнослужащих.

«Не супербойцы, но вполне соответствующие нашим мобилизованным. Зимой мы не пойдем, а значит, у них есть время. Главное, дотянуть до зимы», — сказал он.

Лебедев уверен, все нынешние потери в Донбассе нужны ВСУ для того, чтобы затянуть время. «Армия вторжения» будет готова к следующей весне.

По мнению подпольщика, российская сторона должна открыть «фронт в Одессе», это «позволит обезопасить Крым, Новороссийск и весь берег Черного моря».

Накануне ВС России атаковали под Красноармейском колонну бойцов ВСУ. По словам подпольщика Сергея Лебедева, вражеская техника двигалась со стороны Павлограда.