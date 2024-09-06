Колонну украинской техники разгромили под Красноармейском

Под Красноармейском в подконтрольной Киеву части ДНР российские войска подорвали мост и небольшую колонну вражеской техники. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
По его информации, ночью военные ударили по мосту на автотрассе М-04 около Покровска, по которой передвигаются ВСУ со стороны Павлограда.
Собеседник агентства уточнил, что во время атаки по мосту ехали четыре бронемашины украинских солдат.
Ранее Лебедев сообщал о массивном ударе ВС РФ по боевикам ВСУ в Райгородке под Краматорском. По его словам, на территории асфальтобетонного завода противники ремонтировали технику, а в помещениях располагался личный состав.
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