Колонну украинской техники разгромили под Красноармейском

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по мосту и технике ВСУ под Красноармейском

Под Красноармейском в подконтрольной Киеву части ДНР российские войска подорвали мост и небольшую колонну вражеской техники. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По его информации, ночью военные ударили по мосту на автотрассе М-04 около Покровска, по которой передвигаются ВСУ со стороны Павлограда.

Собеседник агентства уточнил, что во время атаки по мосту ехали четыре бронемашины украинских солдат.

Ранее Лебедев сообщал о массивном ударе ВС РФ по боевикам ВСУ в Райгородке под Краматорском. По его словам, на территории асфальтобетонного завода противники ремонтировали технику, а в помещениях располагался личный состав.