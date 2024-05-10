Важное 10 мая 2024, 17:10 Подполье помогло уничтожить склады ВСУ возле Ивановки и Янтарного Сальдо: благодаря подполью возле Ивановки и Янтарного уничтожили склады ВСУ РИА «Новости»

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Подпольщики из организации «Русский Херсон» передали координаты, по которым российские военные смогли уничтожить личный состав ВСУ и склады боеприпасов противника в районах села Ивановка и поселка Янтарный. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Благодаря подпольщикам около села Понятовка денацифицирована американская гаубица М777, а около поселка Днепровский пропала с радаров станция РЭБ», — добавил он.

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В Херсон, по данным членов подполья, также прибыли сотрудники ТЦК из Одесской и западных областей Украины. На блокпостах они начали задерживать и мобилизуют всех мужчин с херсонской пропиской.

«Имеющих прописку другого региона отпускают. Кроме этого, людоловы по доносам соседей прямо в квартирах отлавливают мужчин призывного возраста с местной пропиской и тут же отправляют их на фронт», — заметил Сальдо.

Ранее в подполье сообщили, что ВС России ударили по расположению личного состава ВСУ в Харькове.