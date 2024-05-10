Российские военные нанесли удары по расположению ВСУ в Харькове | 360°

Мир 10 мая 2024, 08:54 Российские военные нанесли удары по расположению ВСУ в Харькове Подполье: ВС России нанесли удары по расположению личного состава ВСУ в Харькове РИА «Новости»

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Российские военные нанесли удары по расположению личного состава ВСУ и складам с боекомплектом на территории Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Из Харькова сообщили о громком взрыве в западном районе города. Сработала сирена, на место поехали скорые с мигалками, но без сирен», — сказал он.

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По словам Лебедева, в за минуту до взрыва произошел выход украинской ракеты ПВО. На данный момент конкретики по точному характеру взрыва нет.

«Еще один взрыв зафиксировали в Харькове примерно в 03:50. Агентура описала его как чуть менее мощный, но с детонацией. Кроме того, есть прилеты ФАБов в городе Дергачи, в который зашло много военных и техники ВСУ», — добавил представитель подпольной организации.

В среду, 8 мая, Лебедев сообщил о нанесении ударов по авиазаводу Антонова и вагоноремонтного завода Дарницкого в Киеве.