ВС России уничтожили американский БТР М113 в Часовом Яре

«РВ»: российские десантники начали штурм многоэтажек в Часовом Яре

Фото: РИА «Новости»

Подразделения Ивановской 98-й дивизии ВДВ приступили к штурму многоэтажек в Часовом Яре, которые ВСУ превратили в узлы обороны. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По данным журналистов, российские войска продвигаются в районе Канал при поддержке расчетов операторов FPV-дронов. Им удалось ликвидировать бронетранспортер М113 американского производства.

«Также российские войска давят в Калиновке, атакуя мотострелковыми подразделениями при поддержке бронетехники», — отметили авторы сообщения.

Ранее сдавшийся в плен украинский солдат Виктор Кэрэкеша раскритиковал пропагандистскую истерию в своей стране. По его словам, он только сейчас понял, что воевал с братьями.

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