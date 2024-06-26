Подразделения Ивановской 98-й дивизии ВДВ приступили к штурму многоэтажек в Часовом Яре, которые ВСУ превратили в узлы обороны. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По данным журналистов, российские войска продвигаются в районе Канал при поддержке расчетов операторов FPV-дронов. Им удалось ликвидировать бронетранспортер М113 американского производства.
«Также российские войска давят в Калиновке, атакуя мотострелковыми подразделениями при поддержке бронетехники», — отметили авторы сообщения.
Ранее сдавшийся в плен украинский солдат Виктор Кэрэкеша раскритиковал пропагандистскую истерию в своей стране. По его словам, он только сейчас понял, что воевал с братьями.
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