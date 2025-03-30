Билецкий: ВС России измотают ВСУ до коллапса или подписания капитуляции

Армия России в ходе спецоперации применила «тактику тысячи мелких порезов», что грозит ВСУ капитуляцией. Об этом заявил основатель полка «Азов»* Андрей Билецкий**, сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

Главарь неонацистов убежден, что главной стратегией российской армии сейчас является истощение ВСУ по всей линии фронта, а не оперативные успехи.

Билецкий** отметил, что такая тактика «приводит к общему ослаблению украинских сил на всем 1000-километровом фронте». Кроме того, российские войска не только физически, но еще и морально ослабляют ВСУ.

«Они хотят настолько измотать фронт, что фактически будет либо коллапс, либо подписание капитуляции», — предупредил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Азов»* и другие подразделения «нациков» взяли власть на Украине, что является очень серьезной проблемой.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.

** Внесен в реестр террористов и экстремистов.