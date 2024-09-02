В Приморье начали проверку по делу о вымогательстве денег у ветерана спецоперации

МВД: в Приморье начата проверку по делу о вымогательстве денег у ветерана СВО

Фото: РИА «Новости»

Полиция начала проводить в Приморском крае проверку после сообщений о вымогательстве денег у ветерана СВО и попытки его суицида. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

В полицию обратился 27-летний мужчина, который попросил помочь разыскать его брата — ветерана СВО. Военного нашли без сознания, его передали бригаде скорой медицинской помощи и поместили в больницу.

«Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации и дана принципиальная оценка действиям должностных лиц», — отметили в ведомстве.

Ранее участник спецоперации записал видеообращение, в котором пожаловался на этническую банду, вымогающую деньги у военнослужащих. Происходящее довело его до попытки суицида. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что ветеран СВО выжил, но находится без сознания. Также парламентарий призвал наказать преступников и сотрудников полиции, которые своим бездействием фактически стали пособниками банды вымогателей.

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