Ветеран СВО из Серпухова успешно прошел переподготовку

Альберт Файзуллин из Серпухова завершил обучение по программе профессиональной переподготовки фонда «Защитники Отечества» и центра «Вершина» при Государственном университете просвещения. Ветеран СВО начнет преподавать новый образовательный курс в школах и колледжах.

Альберт Файзуллин будет проводить занятия по предмету «Основы безопасности и защиты Родины», который ввели в школах с сентября 2024 года. Курс представляет собой новый подход к воспитанию патриотизма. И опыт участников боевых действий в этом случае является бесценным.

Преподавать ветеран СВО будет во всех школах городского округа и на первых двух курсах в колледжах по утвержденному графику. Для Альберта Файзуллина это не основная работа, а добровольная общественная нагрузка. Он еще раз доказал, что участники СВО востребованы не только в армии, но и в мирной жизни.