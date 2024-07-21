Подбитый российский Су-34 довел дело до конца и уничтожил цель в зоне СВО

Российские летчики совершили подвиг в зоне специальной военной операции. Несмотря на подбитый истребитель, они выполнили поставленную перед ними задачу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Кирилл Федоров.

«Вчера ночью на высоте девяти километров наш Су-34 догнала ракета ЗРК. <…> Удар в заднюю полусферу. Самолету — поплохело», — написал он.

По словам Федорова, после удара у самолета началась быстрая утечка топлива. Системы управления могли отказать в любое время. Однако экипаж решил продолжить выполнение боевой задачи. Российские военные сбросили бомбы на цель. Только после этого, несмотря на сильные повреждения, Су-34 благополучно приземлился на аэродроме.

Сейчас специалисты ремонтируют истребитель-бомбардировщик, а его экипаж наградили орденами Мужества.

Российские военные продолжают поражать своими подвигами в зоне СВО. Ранее боец с позывным Манул в одиночку уничтожил четыре боевые машины пехоты Bradley.