Под Воронежем уничтожили неразорвавшиеся блоки сбитых ракет ATACMS

Под Воронежем взрывотехники успешно ликвидировали неразорвавшиеся блоки сбитых ракет ATACMS. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале .

«Подрыв боевых блоков в СНТ „Дальние сады“ произведен успешно. Никто из граждан не пострадал. Однако оперативным службам понадобится еще некоторое время, чтобы убедиться в уничтожении всех взрывоопасных элементов», — указал он.

В результате ликвидации ракет разрушен один частный нежилой дом, еще один получил сильные повреждения. У ряда построек посечена кровля и повреждено остекление. Это, по словам губернатора, минимальные из всех возможных последствий.

С владельцами пострадавших построек будет находиться на связи администрация города. Как подчеркнул Гусев, сейчас самое важное — не мешать работать оперативным службам и следовать их указаниям.

По данным Минобороны России, 18 ноября украинская сторона попыталась ударить по гражданским объектам Воронежа четырьмя ракетами ATACMS.

Все снаряды были сбиты системами ПВО. Обошлось без пострадавших. Российские силы нанесли ответный удар «Искандером» и уничтожили позицию ВСУ, откуда производился запуск.