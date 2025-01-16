Под Тамбовом сняли на видео уничтожение летевшего к заводу беспилотника

Над Тамбовской областью российские ПВО уничтожили украинский беспилотник, направляющийся в сторону порохового завода. Видео момента опубликовал Telegram-канал Shot .

На предоставленной видеозаписи видна вспышка, после которой раздалось два взрыва.

«Мне страшно», — произнесла за кадром женщина.

По словам местных жителей, беспилотник уничтожили над городом Котовск в полутора километрах от порохового завода в селе Кузьмино-Гать.

В Минобороны России подтвердили информацию об уничтожении этой ночью трех БПЛА над территорией Тамбовской области. Пресс-служба регионального правительства уточнила, что атаки отразили в районе села Кузьмино-Гать и города Котовск.

«Пострадавших в результате налета нет. Обломками БПЛА частично повреждена кровля крыши частного дома, вся необходимая помощь по ликвидации последствий будет оказана», — сказали там.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов запретил публиковать в интернете кадры работы средств противовоздушной обороны до конца текущего года.